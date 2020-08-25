شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 90% نسبة تنفيذ مشروع «سكن مصر» بمدينة المنصورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، الثلاثاء، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

واستهل المهندس كمال بهجات ومرافقوه الجولة بتفقد مشروع سكن مصر، حيث بلغت نسبة تنفيذ 19 عمارة بإجمالي 4704 وحدات سكنية حوالي 90%، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م إلى 95%، ويضم الكورنيش ممشى وكافتيريات وبرجولات ومقاعد وحارة دراجات وملاعب ومناطق للقراءة والإنترنت ومناطق ألعاب للأطفال، كما تجول بمنطقة الفيلات، وتشمل تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة- متصلة- شبه متصلة)، تضم 2103 وحدات.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، التي تضمن 58 عمارة بإجمالي 1392 وحدة سكنية، بلغت نسبة تنفيذها حوالي 45%، وموقع مشروع محطة تحلية مياه البحر، وموقع تنفيذ مشروع محطة محولات الكهرباء، وموقع تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وكذا موقع تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي.

والتقى المهندس كمال بهجات، مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وفي التوقيتات المحددة لها، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحرص على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد رجب أن محطة تحلية مياه البحر جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانًا، باستثمارات حوالي مليار و٤٠٠ مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم.

وأضاف رئيس الجهاز أن محطة الكهرباء جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فدانًا باستثمارات تبلغ حوالي 440 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 500 ميجا فولت أمبير، المرحلة الأولى منها بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

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ونوه رئيس الجهاز إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، ومنها 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبنى جهاز المدينة، محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم، المرحلة الأولى منها بطاقة 30 ألف م3/ يوم.