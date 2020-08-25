شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الجامعة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، والمواعيد المقترحة لعقد المؤتمر السنوي للجامعة والذي سيعقد هذا العام تحت عنوان: «مشروعية الدولة الوطنية» .

من جانب آخر، أهدى وزير الأوقاف، رئيس الجامعة نسخًا من أحدث إصدارات الأوقاف، من أهمها: «فقه النوازل»، و«حتمية التجديد الفقهي»، و«فنّ الكتابات والجمل القصيرة.. الحكمة والمثل والتغريدة».