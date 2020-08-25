شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز ملوي في المنيا. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي السريع مصر / أسوان، أمام قرية شرموخ التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.