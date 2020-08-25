شكرا لقرائتكم خبر عن 3566 طالبًا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتمت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، اختبارات القدرات، التي بدأت في الثامن من أغسطس الجاري واستمرت حتى 22 أغسطس.
أكد رئيس الجامعة أن الاختبارات أجريت وسط تعاون تام من الطلاب وأولياء أمورهم واللجان التنظيمية بالجامعة، وقدم رئيس الجامعة شكره للجميع الذين عملوا بكل حرفية ومسؤولية ولأولياء الأمور والطلاب على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حرصت الجامعة على تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه تقدم 3566 طالبا وطالبة في الثانوية العامة راغبين في إجراء اختبار القدرات بكليات جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي الجديد، موضحا أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية التربية الرياضية بلغ 1733، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات قدرات التربية النوعية 1191 طالبا وطالبة منها 814 للتربية الفنية و377 للتربية الموسيقية، فيما تقدم عدد 642 طالبا وطالبة لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
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