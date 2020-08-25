شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن اعتماد 286.5 مليون جنيه للخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري تبلغ 286 مليونا و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليونا و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه تمويلا ذاتيا.

وأضاف المحافظ أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 55.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، ومبلغ 87.2 مليون جنيه للطرق، ومبلغ 59.9 مليون جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 63.9 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، ومبلغ 20 مليون جنيه للأمن والمرور والإطفاء.

وشدد المحافظ على سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية حتى يتم الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات بلغت العام المالي الماضي 99%.

بدوره، أكد محمد عبدالخالق، مدير عام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية بواقع مبلغ 45.2 مليون جنيه للعريش، ومبلغ 38 مليون جنيه لبئر العبد، ومبلغ 24.3 مليون جنيه للشيخ زويد، ومبلغ 23.2 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 30.7 لنخل، وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والوحدات المحلية والإطفاء والمرور.