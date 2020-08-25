شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بسبب هدم أقدم «مئذنة» بالخارجة.. و«الأوقاف»: خطر على الأهالي وغير أثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الأوقاف في الوادي الجديد بهدم مئذنة مسجد «محيبس»، أقدم مئذنة بواحة الخارجة، ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي بسبب «ما تحمله من قيمة تاريخية وموروث ثقافي لأهالي الواحات»، حسب قولهم.

من جانبه، قال الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية أوقاف الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «المئذنة لم يتم إدراجها كأثر إسلامي»، مشيرًا إلى أنه «تقدمنا بمخاطبات رسمية للآثار التي أكدت عدم أثرية المئذنة».

وأضاف «يوسف» أن «المئذنة مبنية من الطوب اللبن، وكانت تمثل خطر داهم على سكان المنطقة، الذين تقدموا بشكاوى عدة للأوقاف نتيجة مخاوفهم من انهيار المئذنة، وتعريض حياتهم للخطر».

فيما أصدرت مديرية الأوقاف بيانًا، الثلاثاء، بعدما تفاقمت حالة الاستياء بين الأهالي بسبب «هدم المئذنة» قائلة: «إن مديرية أوقاف الوادي الجديد قامت بدورها خير قيام في المحافظة على هذه المئذنة، حتى أنه لما تم تجديد وإحلال المسجد حرصت المديرية على ترك هذه المئذنة كما هي، فتم بناء المسجد وبقيت المئذنة، ولما كثرت الشكاوي من الأهالي خوفًا من سقوطها وتعريض حياة الجيران والمواطنين للخطر قامت مديرية الأوقاف بدورها في الحفاظ عليها، من خلال مخاطبة الجهات المعنية '' الآثار''، والتي أفادت بدورها أن هذا المبني لم يسجل كأحد المواقع الأثرية».

وأشارت المديرية إلى أن «ميدان الكلام أسهل من ميدان العمل، فمن يتباكي على المئذنة الآن، أين هو من الدفاع عنها، ورفع الأمر للمسؤولين منذ عشرات السنين؟، لقد اكتفي البعض بالكتابة على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي كانت فيه المديرية تحافظ على المئذنة كبناية قائمة ومخاطبة الآثار بمكاتبات رسمية حتى انتهى الأمر إلى تعريض حياة الناس للخطر وصدر قرار بإزالتها».

فيما شن عدد كبير من أهالى الواحات حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى محاسبة المتسبب في إزالة المئذنة.

من جانبه، قال إبراهيم خليل، المؤرخ لتراث الواحات، في تصريحات صحفية، إن «مئذنة مسجد المحيبس في الوادى الجديد هي أول مئذنة أطلق منها صوت الآذان في منطقة الخارجة منذ مئات السنين، وكانت تتبع مسجد بنى قديماً على الطراز الأيوبى، وأطلق عليه اسم «المحيبس» وهو تصغير كلمة «المحبس» نسبة إلى محبس بئر من المياه تم حفره بمواسير مصنوعة من خشب الدوم حينذاك، حيث كان المؤذن قديمًا يصعد تلك المئذنة من الداخل عن طريق سلم حلزونى من الطوب اللبن والأخشاب حتى يصل إلى القمة، وهناك يخرج من باب صغير إلى شرفة دائرية الشكل مصممة من الأخشاب ليؤذن داخلها وهو يتحرك في تلك الشرفة بكل الاتجاهات، حتى يسمع الأهالى بمدينة الخارجة الآذان».

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وأوضح «خليل» أن «المنطقة التي تضم المئذنة، من المناطق الغنية بالتراث الثقافى للواحات وتضم عدداً من الدروب القديمة شبه الأثرية، كدرب الكاشف والشعابنة والحباكوة وغيرها»، مطالبًا بـ«ضرورة ضم المنطقة إلى وزارة الآثار للحفاظ على محتوياتها الثقافية من الاندثار»، حسب قوله.

أقدم مئذنة بواحة الخارجة تحولت لـ «كوم تراب»

أقدم مئذنة بواحة الخارجة تحولت لـ «كوم تراب»

أقدم مئذنة بواحة الخارجة تحولت لـ «كوم تراب»