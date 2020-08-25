شكرا لقرائتكم خبر عن 240 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الأولي بتنسيق جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق استقباله لطلاب الثانوية العامة لليوم الرابع على التوالي، لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2020 /2021، وسط إقبال متوسط من الطلاب المتقدمين، حيث استقبل المكتب على مدار الأيام الثلاثة الماضية نحو 240 طالب وطالبة.

أوضح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة قامت بتجهيز وفتح معامل الحاسبات، للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب والعاملين.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، أنه يتم استقبال الطلاب يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، من خلال تجهيز 3 معمل حاسب آلي سعة كل معمل 30 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للانتظار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وبالتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلاً عن توفير موظفين من الجامعة لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للطلاب والتيسير عليهم عملية تسجيل رغباتهم.