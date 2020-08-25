شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق.. ويلتقي الملك عبدالله اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019.

وأضاف «راضي» أن قمة عمان تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الزيارة ستشهد كذلك لقاء الرئيس مع شقيقه ملك الأردن، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.