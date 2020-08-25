شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: حملة تفتيشية على الفواخير بكفر الشيخ لمواجهة تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بشن حملة تفتيشية مكبرة على ١٢ فاخورة بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، وذلك بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠ فواخير مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر لأصحاب تلك الفواخير لمخالفتهم الاشتراطات البيئية وأيضًا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجاري المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئي لتلك المنشآت.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة تكثيف عمليات التفتيش على كافة الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيًا، وأيضًا التوعية البيئية والإخطار بقرارات المحافظة والعواقب القانونية والغرامات المترتبة على مخالفة تلك القرارات وأثر الأنشطة الملوثة على نوعية الهواء والأثر المضاعف لتلك الأنشطة بالتزامن مع مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك بهدف حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.