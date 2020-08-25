شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 570 ألف طلب للتحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية، الذي أشار إلى أنه منذ الأول من يوليو تاريخ تفعيل المنصة وحتى 25 أغسطس الجاري، استقبلت المنصة حوالي 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة.

وأوضح وزير الكهرباء أن المنصة الإلكترونية تلقت حتى الآن حوالي 570 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

ولفت «شاكر» إلى أن المنصة تستقبل أيضًا عدد كبير من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد «شاكر» على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، كما أكد على استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020.