شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية على المصانع والمخابز للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين والإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة، على المخابز والمصانع والمحال التجارية، لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت الصناعية والتجارية، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية والتموينية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز والمصانع بنطاق المركز تحت إشراف علي عبد المحسن مدير الإدارة، وكرلس عبد الملك رئيس قسم الرقابة التموينية، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر ٢٨٤٢جنح ا د ط، ضد صاحب مصنع مقرمشات بالمحمدية لإدارة النشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٢ شيكارة دقيق، وكذلك ٢ برميل زيت طعام ٦٠ كيلو، وعدد ٥ أكياس كبيرة الحجم سناكس تم التحفظ عليهم، والمحضر ٢٨٤٣جنح ا د ط، ضد صاحب مصنع بسكويت بالمحمدية لإدارة النشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٦ اسطوانات بوتاجاز منزلي، والمحظور استخدامها في الأغراض التجارية.

كما تم تحرير المحضر ٢٨٤٤جنح ا د ط، ضد صاحب مكمرة لإنتاج الفحم بملامس لحيازته واستخدامه اسطوانات البوتاجاز المنزلي في الأغراض التجارية، وتم التحفظ على ٣ اسطوانات بوتاجاز على ذمة المحضر، بالإضافة إلى تحرير ١٠ تقارير مخالفة لأصحاب مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.