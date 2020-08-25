شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير «ميدان مصر» ومنطقة المحروسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الثلاثاء، أعمال تطوير مديان مصر، حيث شدد على سرعة توريد وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية، والانتهاء من تركيب الأسوار الحديدية الجمالية، واستكمال أعمال الدهانات للأسوار، وأعمال الرصف المتبقية والمسطحات الخضراء. وشدد «صقر» على رئيس حي الأربعين لإزالة اللافتات العشوائية وإلزام المحال المواجهة للميدان بتغيير اللوحات وتركيبها بارتفاعات موحدة وبشكل جمالي يليق ويناسب أعمال التطوير والتجميل للمنطقة. كما تفقد محافظ السويس أعمال تطوير وإنشاء ميدان المحروسة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمنطقة ويواكب أعمال الرصف والتجميل لمنطقة المحروسة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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