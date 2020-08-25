شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية فى عهد على عبد العال بدور الانعقاد الخامس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عن حصاد إنجازاته على المستوى التشريعى والرقابى خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك خلال الجلسة الختامية لهذا الدور.

وفى هذا السياق، يستعرض ”الخليج 365”، لجمهور القراء إنجازات مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، كالتالى:



1



2



3



4



5





1 - 233 مشروع قانون قدمته الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى 2490 مادة.

2 - 4064 طلب إحاطة تم الرد عليهم كتابة أو شفاهة.

3 - 156 بياناً عاجلاً.

4 - 646 سؤالا أجابت الحكومة عليهم.

Advertisements

5 – 92 طلب مناقشة عامة

6 - 743 اقتراحاً مقدما من النواب.

7 – 1980 اجتماعا للجان النوعية استغرقت 2903 ساعة.

8 - 1702 تقرير نظر المجلس منها 1468.

9 – 29 زيارة ميدانية للعديد من المناطق.

10 –63 جلسة عامة استغرقت 270 ساعة عمل.

11 – 79 اتفاقية أقرها المجلس.

12 - 32 طلب رفع حصانة و9 حالات خلو مكان.