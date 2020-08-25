شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. معامل هندسة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لليوم الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت معامل الحاسب الآلى للتنسيق المنعقدة بمقر كلية الهندسة بجامعة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، رابع أيام فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى طلاب الثانوية العامة، وشددت جامعة القاهرة على ضرورة ارتداء الطلاب الكمامة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على الطلاب قبل دخول مقر الكلية من خلال توقيع مقياس الحرارة عليهم، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا إضافة إلى مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى داخل المعامل لتجنب العدوى .

وكانت انطلقت السبت الماضى عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق الثانوية العامة 2019 /2020 للالتحاق بالعام الجامعى الجديد، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس الجارى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أى بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .

وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى مع إطلاق المرحلة الأولى للتنسيق للثانوية العامة اليوم السبت، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.Tansik.Egypt.gov.eg

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصى حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.





معامل هندسة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات

معامل هندسة القاهرة

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معامل هندسة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات



معامل هندسة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات



معامل هندسة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات