شكرا لقرائتكم خبر عن "الري" تطرح 383 عملية تبطين ترع بطول 2900 كم لتوفير 5 مليارات متر مياه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بوزارة الرى، أن هناك خطة لتبطين وتأهيل 7 آلاف كيلو من الترع، بتكلفة تصل لـ 18 لـ 20 مليار جنيه، مضيفًا أن هذا المشروع قد يوفر 2.5 مليار لـ 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

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وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON" أن وزارة الرى تواصل تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف، وتم تأهيل وتبطين طول 173 كيلو متر.

وأشار المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، إلى أن وزارة الرى طرحت 383 عملية لتبطين الترع بإجمالى 2900 كيلو متر طولي.