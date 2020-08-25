شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "السياحة العالمية" وخالد العنانى يجتمعان مع ممثلين بالقطاع لدعمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مساء أمس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، اجتماعا موسعا مع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، وبعض جمعيات المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التى ستساهم فى دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والترويج السياحى لها.

وأكد الأمين العام للمنظمة على استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلى مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة فى ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتى شهدها على أرض الواقع خلال هذه الزيارة.



كما أعرب عن رغبته فى زيارة مصر قريبا لقضاء اجازته مع عائلته على شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.

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وعقب الاجتماع، قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم عشاء بالمتحف المصرى بالتحرير على شرف زيارة الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، حضره الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ووزير الدولة للإعلام، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المختلفة.

وخلال الحفل، قام الدكتور خالد العنانى والأمين العام للمنظمة والوزراء بجولة داخل المتحف، زاروا خلالها قاعات المتحف المختلفة والتى من بينها قاعة الملك توت عنخ آمون.

وقام وزير السياحة والآثار بتقديم هدية تذكارية للأمين العام للمنظمة.

جدير بالذكر أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العنانى، وهى أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران فى إسبانيا.