"الصحة": إجراء 457 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة قوائم الانتظار بوزارة الصحة، أنه تم إجراء 457 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة حققت نجاحًا كبيرًا في تطبيق المبادرة، وخاصة في ظل العدد الكبير الذى ساهمت المبادرة في علاجه.
وأشار إلى أن الفترة الماضية وخاصة مع انتشار وباء كورونا، كان هناك انخفاض في تردد المرضي على المستشفيات، رغم عدم توقف المبادرة .
وأوضح أنه يتم التعامل مع أي مريض بفرضية إصابته بكورونا، ومن هنا يتم عمل الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة، لعلاجه وحماية الأطقم الطبية والمخالطين.
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