شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية: تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين أهم أولويات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، الثلاثاء، إن تطوير الخدمات الجماهيرية بما يوفر الوقت والجهد والمال للمواطن أهم أولويات الدولة، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية من التنفيذيين معيار النجاح في تنفيذ أهداف الدولة للارتقاء بالخدمات، وهو ما يفعله بتوجيهات من اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الخدمية بالتواجد بين المواطنين لحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال جولة قام بها يرافقه حمدي شامة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والدكتور سيد عبدالهادي، مدير إدارة التل الكبير الصحية، وعدد من القيادات التنفيذية بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، والتي بدأت بزيارة وتفقد منشآت مستشفى حميات التل الكبير الجديد، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 400 سرير، ويجري حاليًا تطويرها ورفع كفاءتها استعدادًا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وشملت الجولة تفقد نائب المحافظ ومرافقوه لوحدة طب الأسرة السلام، والمحطة، والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجيا المؤسسات الطبية والعلاجية، والتي تخدم قطاعا كبيرا من قرى مركز ومدينة التل الكبير.

وتضمنت الجولة تفقد ومتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى التل الكبير المركزي استعدادًا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل قريبًا، كما تفقد نائب المحافظ مقر المركز التكنولوجي للخدمات الجماهيرية بديوان مركز ومدينة التل الكبير، واطمأن على سير وانتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وفي سياق متصل، قام نائب المحافظ بافتتاح توسعات مدرسة التل الكبير للتعليم الأساسي، والتي تم إنشاء مبنيين جديدين بها، بسعة ١٦ فصلا دراسيًا جديدًا، ومعامل و٣ فصول خدمات بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ١٤ مليون جنيه، وذلك في حضور قيادات التربية والتعليم.

على جانب آخر، قام نائب المحافظ ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، يرافقهما المهندس جمال مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، والمهندس محمد عبدالله، مدير عام تنفيذ المشروعات، بتفقد عدد من محطات الصرف الصحي الجديدة التي يجري تنفيذها بقرى المركز والمدينة ضمن مشروع توصيل الخدمة لعدد ٧ قرى بإجمالي تكلفة مالية قدرها 70 مليون جنيه، والتي تشمل قرى الجزيرة الخضراء وأبوعيادة والبكارشة والظاهرية وأبوعاشور والقرين والبعالوة.

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وتفقد نائب المحافظ ومرافقوه خلال الدولة 3 محطات، منها محطات الجزيرة الخضراء وأبوعيادة والكارشة والتي تم إنهاؤها وتجهيزها لدخولها الخدمة الفعلية قريبًا.

المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية يتابع الخدمات الجماهيرية بنفسه بالتل الكبير

المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية يفتتح التوسعات الجديدة بمدرسة التل الكبير

المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية فى جولة مفاجئة بالتل الكبير