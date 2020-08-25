شكرا لقرائتكم خبر عن ميتاء الإسكندرية يستقبل 12 عربة سكة حديد قادمة من روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية السفينة الأولى التي تحمل ١٢ عربة ركاب سكة حديد قادمة من روسيا من إجمالي ٣٥ عربة درجة ثالثة تمثل الدفعة الثانية من العربات.

وتبدأ أوناش الميناء في إنزال العربات ومغادرة السفينة للرصيف غدا، وذلك استعدادًا لدخول السفينة الثانية، الخميس، والتي تحمل ٢٣ عربة.

كانت مصر قد تسلمت ٣٣ عربة خلال شهري ابريل ومايو الماضيين، وقررت السكة الحديد تشغيل العربات على ٣ رحلات بين القاهرة واسكندرية واسيوط وسوهاج بأسعار بلغت ٥٥ و٦٠ جنيها.

السكة الحديد تختبر عربات الركاب الروسية - صورة أرشيفية

نموذج لإحدى عربات الركاب الروسية - صورة أرشيفية