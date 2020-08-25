شكرا لقرائتكم خبر عن لتيسير إجراءات التمويل.. الغرفة التجارية بالإسكندرية و«QNB» يوقعان بروتوكول تعاون اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوقع أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ومحمد الديب، رئيس بنك QNB الأهلي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بمقر الغرفة، يهدف إلى تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين في الحصول على تمويل من البنك، من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميزة خاصة بأعضاء الغرفة.

وقال «الوكيل»، إن توقيع البروتوكول يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمي وتطبيق قواعد الشمول المالي في كل التعاملات الاقتصادية والتجارية، ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا لقواعد وسياسات البنك الائتمانية، وفي ضوء تعليمات البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن البروتوكول يساعد على توفير ماكينات نقاط البيع بالمجان، حيث يتضمن إتاحة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا ماكينات البيع الإلكترونية لأعضاء الغرفة، وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات إلكترونيًا من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تتيح للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت.

ولفت «الوكيل» إلى أن البروتوكول يعمل على إتاحة بطاقة ائتمانية في حدود 250 ألف جنيه بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية.