شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوت لتنظيف الأنهار».. مشروع تخرج في «هندسة حلوان» لعلاج «تلوث المياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم طلاب كلية الهندسة، جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي، عميد الكلية، اليوم الثلاثاء، مشروع تخرج عبارة عن روبوت لتنظيف الأنهار.

وتهدف فكرة المشروع إلى تقديم حلول لمشكلات تلوث الماء عن طريق تجميع القمامة والنفايات البلاستيكية التي تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات المائية بشكل مباشر، كما يهدف لتنظيف المياه لتكون صالحة للاستخدام الآدمي.

وتتضمن فكرة المشروع صناعة روبوت قادر على التحرك فوق سطح الماء ليقوم بجمع القمامة المُلقاة داخل النيل، عن طريق استخدام أجزاءه لتوجيهها إلى مكان مخصص لتخزينها بداخل الروبوت.

ويمكن التحكم في الروبوت لآداء أكثر من مهمة، أولا، عبر الهاتف ليكون الشخص قادر على توجيهه إلى موقع القمامة، وثانيًا، يقوم الروبوت بتمييز العناصر المحيطة به والتعرف على مكان تجميع القمامة عن طريق كاميرا مثبتة عليه، ثم يتوجه إليها ليقوم بتجميعها وتخزينها.

ويشرف على المشروع الدكتور محمد عبدالغني، ويتكون فريق عمل المشروع من آلاء كامل شحاتة، وآلاء مصطفى إسماعيل، ووفاء محمد عبدالرازق.

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