شكرا لقرائتكم خبر عن "متحف المركبات".. تعرف على موعد افتتاحه وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مها عبد الوارث، المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية، تفاصيل افتتاح متحف المركبات، مؤكدة أنه المتحف في لمساته النهائية، وسيتم الافتتاح الشهر المقبل.

وقالت المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إن متحف المركبات من أحد المتاحف التاريخية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وسيكون متاحًا للزوار في بداية شهر سبتمبر.

وعن أسعار التذاكر، قالت أنه تم تحديد أسعار التذاكر للمصريين والعرب لتكون 20 جنيه والطلاب 10 جنيهات، والتصوير بالهواتف المحمولة مجانًا.

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وأوضحت أنه تم تعليق بنرات بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المتحف لإتباعها ومنها ارتداء الكمامات وتحديد مسافات فى الأرض للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيجرى افتتاح متحف المركبات على فترتين، فترة من الساعة الـ9 حتى الـ1 وفترة من الساعة الـ 5 إلى الساعة الـ 9 مساءً.