شكرا لقرائتكم خبر عن "الآفات الزراعية" تنظم دورات تدريبية لكيفية التخلص من عبوات المبيدات الفارغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن اللجنة تواصل تنظيم العديد من الدورات التدريبية على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الاستخدام الآمن والتخزين وأيضا كيفية التخلص من العبوات الفارغة، والتى تمثل خطورة شديدة على البيئة والمواطنين، وأيضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات، وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجودة بها ودلالة ألوانها، وقد تم تسليم المتدربات شهادات معتمدة من لجنة المبيدات وعددهن 35 فتاة وسيدة فى كل دورة.

وأضاف "عبد المجيد " فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك متابعة دورية بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة المبيدات، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

وتتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حملاتها التفتيشية المفاجئة على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية وتتبع المنتج بمصانع الإنتاج، للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهولة المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم ، حفاظا على الصحة العامة والإنتاج الزراعى.