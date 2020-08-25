شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا بمحافظات: (شمال سيناء - القاهرة - مرسى مطروح - الغربية - الإسكندرية)، بواقع (4) طن لمحافظتي (الإسكندرية – شمال سيناء ) ، و(3) طن لمحافظتي (القاهرة والغربية ) ، و (2) طن لمحافظة ( مرسى مطروح ) وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 283 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

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وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما شددت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.