شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام تنمية الثقافة بالآثار تكشف تفاصيل "أبليكشن" ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رشا كمال، مدير عام التنمية الثقافة بوزارة الآثار، أن الوزارة توفر تطبيق الكود الهندسي، وخصصت "أبليكشن" لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، يتضمن فيديوهات شرح للمكفوفين، مترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم، كما أن هناك منشورات بطريقة برايل.

وقالت الدكتورة رشا كمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المجتمع كله شريك للمتاحف، مشيرة إلى أنه تم تأهيل المتاحف لذوى الاحتياجات الخاصة وتوجهت السياحة لتدريب العمال فى المناطق الأثرية والمتاحف لتوفير الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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وأشارت إلى أن دخول المتاحف والمناطق الأثرية مجانًا لذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم بالمجتمع، موضحة أنه تم تدريب العاملين العاملين بالإرشاد السياحى من خلال عمل كورسات الإشارة.