شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث استعدادات الجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، لمناقشة سبل تطوير الجامعة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، والمواعيد المقترحة لعقد المؤتمر السنوي للجامعة والذي سيعقد هذا العام تحت عنوان: "مشروعية الدولة الوطنية" .

من جانب آخر أهدى وزير الأوقاف رئيس الجامعة نسخًا من أحدث إصدارات الأوقاف , من أهمها : "فقه النوازل" , و"حتمية التجديد الفقهي " , و"فنّ الكتابات والجمل القصيرة ..الحكمة والمثل والتغريدة".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازخستان، حصلت على المركز الأول في مجال الشفافية ومحاربة الفساد كما سبق وأن حصلت على المركز الأول في مجال الدراسات الإسلامية وعلى شهادة الجودة والاعتماد الدولي لمدة خمس سنوات للمرة الثانية على التوالي .

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وتابع جمعة :"لأول مرة في جمهورية كازاخستان قام تحالف طلاب كازاخستان بترتيب الجامعات من خلال التقييم المباشر لطلاب التعليم قبل الجامعي وطلاب التعليم الجامعي والخريجين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في الفترة من (14) مايو إلى (20) يونيو (2020)، وقد حضر الاستطلاع طلاب وخريجي الجامعات في ( 14) منطقة و ( 3) مدن في البلاد".

كان قد تم تحديد رئيس تحالف الطلاب..( إلياس توستكباييف) “وفقًا للجنة الإحصاء التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان في فبراير 2020 ، ومن خلال الاستطلاع تبين أن عدد الطلاب الذين يدرسون (604،345) طالبًا في البلاد في العام الدراسي ( 2019-2020م)،وقد شارك في هذا الاستطلاع (112،247) طالبا من مختلف المراحل التعليمية بكازخستان ، وهذا العدد يمثل 18.6٪ من إجمالي عدد الطلاب في جمهورية كازاخستان. و قد تم نشر رابط المسح الاجتماعي من قبل وسائل الإعلام و Instagram و Facebook ، بالإضافة إلى الفروع الإقليمية لتحالف الطلاب في كازاخستان ، بين الطلاب ومجموعات WhatsApp من قبل الناشطين.

وبحسب نتائج الاستطلاع فقد حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة ألماطي بدولة كازخستان على المركز الأول على الجامعات الكازاخية في الشفافية ومحاربة الفساد ، كما سبق وأن حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازخستان على المركز الأول في مجال الدراسات الإسلامية بين جميع الجامعات في دولة كازخستان وحصلت على شهادة الجودة والاعتماد الدولية لمدة خمس سنوات للمرة الثانية على التوالي .