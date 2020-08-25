شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمل حياة".. ندوة للرأى بوزارة الأوقاف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، ندوة للرأي في إطـار التـعـاون والتـنسيق بين الوزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطاب الديني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

وتنقل الـقناة الثـقـافية في بث مباشر ، من مبنى الإذاعة والتليفزيون الندوة التي تأتى بعنوان : "الأمل حياة " ، ويشارك فيها كل من :الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، والدكتور عيد علي خليفة، مدير عام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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وأطلقت وزارة الأوقاف، في وقت سابق مبادرة "الأمل حياة"، لبث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة، وانطلاقًا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين.

وقال وزير الأوقاف: "فمع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل، فإننا نؤكد أن الفهم الصحيح للدين قائم على التبشير لا التنفير، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، لا على اليأس أو الإياس من روح الله، فنفس المؤمن لا تجزع، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا".

وقال وزير الأوقاف: "وانطلاقًا من كل هذه المعاني الراقية السامية قررت إدارتا الإعلام والدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف إطلاق مبادرة: "الأمل حياة"، بمشاركة واسعة من أئمة وعلماء الوزارة".