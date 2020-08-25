شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: حملة تفتيشية على منطقة الفواخير بكفر الشيخ لمجابهة نوبات تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بضرورة تكثيف عمليات التفتيش على كافة الصناعات وعمل مراجعة بيئية والتأكد من مدى التزامهم بيئيا، وأيضا التوعية البيئية والإخطار بقرارات المحافظة والعواقب القانونية والغرامات المترتبة على مخالفة تلك القرارات وأثر الأنشطة الملوثة على نوعية الهواء والأثر المضاعف لتلك الأنشطة بالتزامن مع مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، وذلك بهدف حماية البيئة وحفاظا على صحة المواطنين.

قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا بشن حملة تفتيشية مكبرة على عدد 12 فاخورة بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، وذلك بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز ومدينة دسوق ، وقد اسفرت الحملة عن ضبط عدد ( 10 ) فواخير مخالفة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محاضر لأصحاب تلك الفواخير لمخالفتهم الاشتراطات البيئية وايضا التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام وعدم تكرار المخالفة، وجارى المتابعة الدورية لتحسين الأداء البيئى لتلك المنشآت.

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كان قد قام الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بأسوان بالمرور والتفتيش على عدد من المواقع والمنشآت الصناعية بأسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ، حيث تم المرور على هيئة ميناء السد العالى ، ومستودعات عدد من شركات البترول بمنطقة ابوالريش ، وأيضا المرور على عدد من المنشآت بالمدينة الصناعية شملت مصانع الغازات ، ومصنع للبويات ، ومصنع لصناعة الكحول وذلك بهدف مراجعة التعامل الآمن مع المواد الخطرة فى كافة المواقع وأماكن التخزين والمستودعات التابعة لتلك المنشآت ، وللوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين وايضا مدى التزامها بالإجراءات المتعلقة بوسائل التأمين والحماية المدنية واشتراطات السلامة المهنية وتحديد درجة الاستعداد للتعامل مع أى أحداث طارئة.