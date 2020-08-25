شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية الماليزى ينضم لعضوية مجلس حكماء المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قرارًا بضم الدكتور محمد ذوالكفل بن محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزية لعضوية مجلس حكماء المسلمين.

والدكتور ذوالكفل أحد أهم العلماء أصحاب التأثير العلمي والاجتماعي الكبير في ماليزيا وجنوب شرق آسيا، وهو أول مفتي يصبح وزيرًا في تاريخ ماليزيا، حيث شغل منصب مفتي الولايات الاتحادية عام 2014م.

حصل الشيخ البكري على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (عام 1989م)، وشهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة العلوم الإسلامية والعربية في سوريا (1995م)، وشهادة الدكتوراه في تخصص إدارة الفتوى من جامعة العلوم الماليزية (2002م).

وفى السابق شغل الدكتور البكري عضوية لجان الإفتاء بعدة ولايات ماليزية، بالإضافة إلى شغله عضوية مجلس الاستشارات الشرعية في البنك المركزي الماليزي، وغيره من المصارف الماليزية، وهو أيضًا عضو الأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية (إسرا)، وعضو المجلس الاستشاري في صندوق الحج الاستثماري.