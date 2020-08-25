شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان للمشاركة بالقمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولي جولاتها في القاهرة في مارس 2019". Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية..

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