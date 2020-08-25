شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع سفير "العراق"مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير/ أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي / محمد عيد بكر، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين، والتى تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة فى مجالات التصنيع الحربي والمدنى.

وأعرب الوزير "مرسي" خلال اللقاء عن أهمية توطيد الشراكة الإستراتيجية التى تحقق منفعة لكلا الجانبين ، مؤكداً على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى ( الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتى تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين .

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ومن جانبه هنأ السفير أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة الوزير "مرسي" لتوليه المنصب وأعرب عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية ، مؤكداً أن مصر بإمكانياتها ستكون عاملا رئيسيا ومهما فى المساهمة فى إعادة إعمار العراق فى المجالين العسكرى والمدنى.

وأعرب السفير عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يعزز من رغبته فى فتح آفاق للتعاون فى المجالات ذات الأهتمام المشترك .