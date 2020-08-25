كواليس سقوط 5 "فتيات ليل" في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مؤشرات ضبط الوقت تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل، أجواء مألوفة بشارع النزهة بمدينة الشيخ زايد، لم تتردد معها "فتيات ليل" في نصب شباكهن والإيقاع براغبي المتعة الحرام من مستقلي السيارات إلا أن ضباط إدارة مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة كانوا لهن بالمرصاد لتتوالى الضربات الناجحة.

تعددت الشكاوى أمام العميد تامر فاروق مدير إدارة مباحث الآداب بالجيزة، من أهالي المنطقة من تردد ساقطات لاصطياد زبائن من قائدي السيارات بشارع النزهة.

خطة بحث سريعة وضعها ضباط الإدارة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة تنسيقا مع مباحث قسم أول الشيخ زايد، تركزت على تشديد المراقبة وجمع المعلومات من المصادر السرية.

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جهود البحث والتحري للعقيد محمد منصور توصلت إلى صحة المعلومات وتردد فتيات على شارع النزهة لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

خطة محكمة أعدها العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة، تركزت على عنصر المفاجأة وإعداد أكمنة في الأماكن التي تتردد عليها الفتيات.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 فتيات بشارع النزهة دائرة قسم أول الشيخ زايد أثناء اصطيادهن الزبائن مستقلين السيارات لممارسة الجنس مقابل مادي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.