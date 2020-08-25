في يوم واحد.. تنفيذ 65 ألف حكم قضائي وضبط 300 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 200 سلاح ناري، بحوزة 170 متهما.

وضُبط في مجال مكافحة المخدرات 298 قضية مخدرات بحوزة 262 متهم.

ونجحت الحملة في تنفيذ 64980 ألف حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.