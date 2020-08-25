مطار القاهرة: سفر ووصول 16 ألف راكب علي 152 رحلة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إقلاع وهبوط 152 رحلة طيران دولية وداخلية وشحن بضائع، إلى عدة وجهات من مختلف دول العالم، على متنها حوالي 16 ألف راكب من جنسيات مختلف ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسفرهم بمختلف صالات المطار.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر تشهد إقلاع 76 رحلة طيران، تنقل على متنها حوالي 7 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، وتستقبل صالات الوصول 76 رحلة يصل على متنها 9138 راكبًا من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​