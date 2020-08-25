حدث ليلًا| كورونا يقتل 22 ألف عربي.. تفاصيل آخر جلسات البرلمان في دور الانعقاد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- في آخر جلسات دور الانعقاد.. البرلمان يوافق على 12 قرارًا لرئيس الجمهورية باتفاقية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على 12 قرارًا لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

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- عبدالعال: الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر لهذا المجلس

وجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للبرلمان، قائلًا: "الرئيس لا يترك مناسبة يعمل فيها المجلس، وإلا يوجه له الشكر".

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- ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

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- عبدالعال يعلن فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان.. ويدعو لجلسات في أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رفع دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، معلنًا عن أن الجلسة المقبلة ستكون في أول أكتوبر المقبل.

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- مطرانية البحيرة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للأنبا باخوميوس.. وتؤكد: سيعود قريبا

كشفت إيبارشية البحيرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، تفاصيل الحالة الصحية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة.

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- أبو العينين: ما أنجزته مصر نتاج إرادة شعب ورؤية قائد لا يعرف المستحيل

قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب الحالي، قام بعمل تاريخي وفريد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، مؤكدًا أن الفرصة لم تكن مهيأة إلا لمجلس يعي متطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤديها.

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- ترامب يدعو أنصاره للمطالبة ببقائه 12 عامًا أخرى في الحكم (فيديو)

هتفت الحشود التي تشارك في المؤتمر العام للحزب الجمهوري، اليوم الاثنين، بعد إعلانه ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لفترة رئاسية ثانية، قائلين: "أربع سنوات أخرى" في إشارة إلى المدة التي حددها الدستور للفترة الرئاسية قبل إجراء انتخابات جديدة، علمًا بأن الدستور الأمريكي يسمح بترشح الرئيس لولايتين فقط ما يعني إمكانية بقائه في السلطة لمدة 8 سنوات حال أعيد انتخابه.

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- إقرار 18 قانونًا و"الإفتاء" خارج جدول الأعمال.. أبرز ماحدث في آخر جلسات دور انعقاد البرلمانشهد مجلس النواب أمس وحتى صباح اليوم، مناقشات حادة بين الحكومة والبرلمان في أخر أيام دورة انعقاده الخامسة.

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- البيئة: صدور قانون المخلفات يعبر عن مرحلة جديدة من التعامل مع مشكلة المخلفات

أصدر مجلس النواب بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون، حيث سيتم إرساله بعد موافقة المجلس لرئيس الجمهورية لإصداره.

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- بعد ضبط المتهمين في واقعة "الفيرمونت".. "قومي المرأة" يوجه رسالة إلى النائب العام

أعلن المجلس القومي للمرأة، شكره للنائب العام، لإصداره قرار بضبط المتهمين في واقعة فندق الفيرمونت.

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- بطريرك الكاثوليك يشكر الرئيس السيسي ومجلس النواب للموافقة على إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية

وجّه البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى مجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على إنشاء هيئة الأوقاف الكاثوليكية.

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- في أول يوم عمل عقب الإغلاق.. إقبال متوسط على حديقة حيوان الجيزة (صور)

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، إقبالًا متوسطًا في أول يوم عمل لها، منذ إغلاقها قبل حوالي 6 أشهر متواصلة بسبب جائحة كورونا.

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- علي عبدالعال: البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استنثاسية.. وواجهنا كورونا بشجاعة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالي مارس مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمي بأسره، وأراد الله له أن ينهي مهمته أيضًا في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد 19).

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- اللواء طارق نصير مساعدًا لوزير الطيران المدني

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، قرارُا بتعيين اللواء طارق نصير مساعدُا لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة

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- علي عبدالعال في نهاية دور الانعقاد: البرلمان حمل الرسالة وأدى الأمانة وأوفى بالقسم

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان على مدار 5 سنوات عمل على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية.

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- اعتراض السيسي وسابقة برلمانية.. رحلة قانون "التجارب السريرية" حتى خروجه للنور

بعد أكثر من عامين على الجدل بشأنه، خرج قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميًا بقانون التجارب السريرية، إلى النور بعد موافقة مجلس النواب عليه اليوم الاثنين.

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- في استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. 4 قرارات لوزير الأوقاف لتأهيل الأئمة وتعظيم مال الوقف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حالة الطوارئ داخل أروقة الوزراء وهيئة الأوقاف، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم قيمة مال الوقف، وتدريب وتأهيل الأئمة، خلال لقائهما السبت، بقصر الاتحادية.

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- إلغاء الحبس بسبب تأخير الإقرار الضريبي.. وعبدالعال لوزير المالية: "من حقنا رفض القانون كله"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلافًا حادًا بين الحكومة ممثلة في وزير المالية من جهة، ومجلس النواب وأعضاءه من جهة أخرى، بسبب المادة 73 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، والخاصة بتوقيع عقوبة تصل لحبس الممول إذا لم يتقدم بإقراره الضريبي، وما اعترض عليه النائب محمد أبو العنين الذي قال منفعلاً إنه سيتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر.

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- البرلمان يوافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في مجموعه، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت مشادات بين النواب وممثلو الحكومة، وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم إعداد مشروع القانون هذا في إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذي يسعى إلى تحقيقها.

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- "50 ألف جنيه".. البرلمان يوافق على تغريم المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، على مادتين بالباب التاسع "الجرائم والعقوبات" من مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"، كما وافق المجلس على المادة 69، وتنص على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها".

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- الصرف غدًا.. القوى العاملة: يومان لاستكمال صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، استكمال صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظمًا، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء، للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرًا لإجازة رأس السنة الهجرية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.

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- العناني: مصر استقبلت 126 ألف سائح في 3 محافظات بينهم حالة واحدة اشتباه بكورونا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، إن مصر استقبلت نحو 126 ألف سائح في 3 محافظات (جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح) منذ الفتح التدريجي.

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- وزير المالية أمام البرلمان: "الإجراءات الضريبية الموحدة" يقلل النزاعات ويوحد الرقم الضريبي للممول

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة وإقرار أول قانون موحد في مصر للإجراءات الضريبية، مضيفًا: "لطالما كانت السياسات مع الإجراءات، لكن لأول مرة هناك إجراءات موحدة".

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- بالمجان.. محافظة الجيزة: توفير سكن بديل لـ232 أسرة من أهالي أرض المطار (صور​)

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، البدء في إخلاء 7 بلوكات بمنطقة أرض المطار بحي شمال الجيزة، بعد صدور قرار مركز بحوث الإسكان والبناء بوجود خطورة على حياه المقيمين بها، وعدم جدوى الترميم، وقرار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.

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- قانون التجارب السريرية: اشتراط استطلاع رأي "المخابرات" في البحوث مع جهات أجنبية

ألزم قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم الاثنين، استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية والدراسات العالمية المشتركة.

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- السجن وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات قانون "التجارب السريرية"

أقرَّ مجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، بعدما أعيد مناقشته في جلسة سابقة فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية.

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- رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة

أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر.

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- كورونا يقتل 22 ألف عربي.. وأكثر من 11 ألف ضحية بدولتين

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"بالوطن العربي إلي مليون و192ألفًا و222إصابة، توفي منهم 22 ألفًا و28 حالة.

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- فرقة إطفاء تكافح حريق غابات في فرنسا

شارك مئات من رجال الإطفاء، في مكافحة حريق غابات في جنوب فرنسا، مساء الاثنين.

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- اتباعًا لمبدأ "المعاملة بالمثل".. فرنسا تفرض قيودًا على العائدين من بريطانيا

قال وزير الشئون الأوروبية في فرنسا كليمينت بيون، إن بلاده تعتزم فرض الحجر الصحي للقادمين إليها من بريطانيا، وذلك بالتوازي مع الإجراء نفسه الذي أعلنته بريطانيا في وقت سابق.

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- في اليوم الأول لحزبهم.. جمهوريون سابقون بالكونجرس يؤيدون بايدن

أبدى 27 عضوًا جمهوريًا سابقًا في الكونجرس الأمريكي، بينهم السيناتور السابق جيف فليك، تأييدهم للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، مساء الاثنين، تزامنًا مع أول أيام المؤتمر العام للحزب الجمهوري، وذلك في أحدث صفعة للرئيس دونالد ترامب يسددها إليه أعضاء في حزبه.

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- الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود أمام أبنائه (فيديو)

أطلقت الشرطة الأمريكية، النار على رجل أسود في ظهره عدة مرات في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، أمام أبنائه الثلاثة، حسبما قال محامي عائلته، مما أطلق شرارة اضطرابات شابها العنف في بعض الأحيان خلال الليل ودفع حاكم الولاية للدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة لمعالجة المشاكل المتعلقة بإنفاذ القانون، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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- الإعلام الأمني العراقي: مقتل وإصابة 8 في هجوم لداعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن مقتل وإصابة 8 بهجوم لداعش في داقوق.

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- رئيس وزراء السودان يوجه بدعم جهود السلام في جوبا

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بتعزيز الجهود لحماية المدنيين بولاية شمال دارفور غرب السودان، ودعم جهود السلام الجارية الآن في جوبا، من خلال العمل الاجتماعي في الولاية والاهتمام بقضايا النازحين.

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- تزامنًا مع زيارة بومبيو.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان اليوم

يصل الخرطوم اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في زيارة للبلاد تستغرق يومًا واحدًا، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

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- أكثر من 14 ألف من رجال الإطفاء يتصدون لحرائق كاليفورنيا

واصل أكثر من 14 ألف من رجال الإطفاء، اليوم الاثنين، التصدي لنحو عشرين من الحرائق الضخمة، من بينها اثنان من أكبر الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، التي شهدت تدمير أكثر من 1200 منزل ومنشأة.

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- بعد مظاهرات طرابلس.. السراج يعلن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل

أعلن رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق، فايز السراج، عن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية، حسبما أفادت بوابة "الوسط الليبية".

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