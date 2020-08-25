أخبار مصر | "روبوت لتنظيف الأنهار" مشروع تخرج إبداعي لطلاب هندسة حلوان لعلاج مشكلات تلوث المياه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "روبوت لتنظيف الأنهار" مشروع تخرج إبداعي لطلاب هندسة حلوان لعلاج مشكلات تلوث المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية مشروع تخرج عبارة عن روبوت لتنظيف الأنهار، وتهدف فكرة المشروع إلى تقديم حلول لمشكلات تلوث الماء عن طريق تجميع القمامة والنفايات البلاستيكية التي تضر بصحة الإنسان والبيئة والكائنات المائية بشكل مباشر، كما يهدف لتنظيف المياه لتكون صالحة للاستخدام الآدمي.

وتتضمن فكرة المشروع صناعة روبوت قادر على التحرك فوق سطح الماء ليقوم بجمع القمامة الملقاة داخل النيل عن طريق استخدام اجزاءه لتوجيهها إلى مكان مخصص لتخزينها بداخل الروبوت، ويمكن التحكم في الروبوت لآداء اكثر من مهمة.