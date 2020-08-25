أخبار مصر | المهندس طارق الملا يرأس الجمعية العامة لشركتي البرلس ورشيد للبترول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المهندس طارق الملا يرأس الجمعية العامة لشركتي البرلس ورشيد للبترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وترشيد الانفاق والاستمرار في التطوير لأنظمة السلامة والأمان الصناعى والحفاظ على البيئة والعمل على تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مطالبًا باستهداف الطبقات الاستكشافية الجديدة العميقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى.



جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتى البرلس ورشيد بالفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019- 2020 بحضور الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة علي الشركات الاجنبية والمشتركة والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، إلى جانب المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر وباولو ترديش نائب رئيس شركة اديسون للشركات المشتركة وشهريزال بن شهارى رئيس شركة بتروناس مصر.



ومن جانبه استعرض المهندس شريف حسب الله رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال حيث بلغت مبيعات الغاز الطبيعى حوالى 309 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ومعدل انتاج المتكثفات حوالى 8 آلاف برميل يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم حفر واستكمال كافة آبار المرحلة (9ب) من مشروع غرب دلتا النيل العميق مما قد يصل بالقدرة الإنتاجية إلى حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلا أنه قد تم استكمال أعمال الانشاءات البرية في ساحة المعدية، وأشار إلى أنه يتم الاعداد لبدء حفر 3 آبار تنموية في المرحلة العاشرة من المشروع بتكلفة تقديرية حوالى 250 مليون دولار، وأنه سيتم العمل على استهداف الطبقات العميقة في برنامج حفر هذه المرحلة.



وأضاف أنه جارى حاليًا إعادة تقييم الاحتمالات لتحقيق أفضل استغلال لمنطقة امتياز رشيد بعد نتائج بئر مونتو والبدء في اعداد برنامج عمل للحفاظ على التسهيلات الإنتاجية من حقل رشيد البحرى.