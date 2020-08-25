أخبار مصر | مصر للطيران تسير ٣٠ رحلة جوية لنقل ٢٥٠٠ راكب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تسير ٣٠ رحلة جوية لنقل ٢٥٠٠ راكب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسير مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٣٠ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و٤ رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، جدة، المدينة، والدمام.كما تسير مصر للطيران ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، ورحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

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وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

