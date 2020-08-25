مصر | هيئة قضايا الدولة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق 2019 بوظيفة مندوب مساعد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيئة قضايا الدولة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق 2019 بوظيفة مندوب مساعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، عن قبول طلبات التعيين فى وظيف مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ١٩ ٢٠.

وحددت الهيئة عدة شروط فيمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة، وهي الشروط العامة المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى مايلى:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمره عن (٣٠) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى تجرى له.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة

المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.

وإشارت الهيئة في إعلانها، أن علي الراغبين تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى أول أكتوبر.

Advertisements