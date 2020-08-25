مصر | هيئة قضايا الدولة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق 2019 بوظيفة مندوب مساعد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيئة قضايا الدولة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق 2019 بوظيفة مندوب مساعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحددت الهيئة عدة شروط فيمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة، وهي الشروط العامة المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى مايلى:
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2- ألا يزيد عمره عن (٣٠) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
3- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى تجرى له.
4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة
المختصة بهيئة قضايا الدولة.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.
وإشارت الهيئة في إعلانها، أن علي الراغبين تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى أول أكتوبر.
وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكترونى الخاص به.
كما يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها،يتم سحب الملفات من مقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الكائن (٨) شارع أبو الفدا، الزمالك. القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.
بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه وصورة ضونية من شهادة المؤهلمقابل سداد مبلغ (٠٠ ٤ ج)أريعمائة جنيها مصريا لكل ملف تقديم،و سيتم استلام الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٠١٠٣،حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠١٠٢٢،طبقا للجدول الذى سيتم نشرد على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة.
ويجب تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة،ولن بلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد المبعاد المحدد أو الطلبات فبر المتوفاة للشروط والستئدات المطلوبة، جمع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لايجوز استردادها.