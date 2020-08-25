شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن نتائج طلاب السنوات النهائية لجميع الكليات قبل 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس جامعة حلوان، إن أغلب كليات الجامعة أنهت امتحانات طلاب السنوات النهائية للعام الجامعى 2019/2020، موضحا أن الكنترولات تعمل بصورة دورية فى سبيل إنجاز النتائج ورصد الدرجات لإعلان النتائج للطلاب.

وأضاف الدكتور ماجد نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم بدء إعلان عدد من الكليات على مدار الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا الانتهاء من إعلان نتائج طلاب السنوات النهائية بجميع الكليات قبل 31 أغسطس المقبل.

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وكانت جامعة حلوان أعلنت عن فتح باب التحويلات المركزية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة عن طرق التحويلات بالجامعة إلكترونيًا من خلال فيديو توضيحى تقدمه وحدة الدعم الإلكترونى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وتتم عملية التحويل الإلكترونى من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة:

http:/app2.helwan.edu.eg/transfer ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به، ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة.

وبعد استيفاء البيانات يجب على الطالب متابعة صفحته بشكل يومى للتأكد من قبول المستندات وعدم الاحتياج لأى مستندات أخرى، وفى حالة رغبة الطالب فى مزيد من الاستفسارات عليه الضغط على شكاوى الطلبة، وسيظهر له الرد على نفس الصفحة في أقرب وقت ممكن.