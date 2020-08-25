شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار» يستقبل 30 حالة منذ إعادة تشغيله بداية الشهر الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى كفر الدوار العام برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، عن استقبال 30 حالة فقط منذ إعادة تشغيله لمستشفى للعزل عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، خلال الشهر الجارى.

تطهير مستشفى كفر الدوار العام لافتتاحه للجمهور بعد العيد - صورة أرشيفية

وتم حجز 8 حالات بقسم العناية المركزة بالمستشفى بينما يتلقى 22 مصابًا العلاج بالأقسام الداخلية في المستشفى، ونصف عدد الحالات الموجودة بالمستشفى حاليًا محولة من مستشفى الصدر بدمنهور أبوحمص المركزى، منهم 8 حالات محولة من صدر دمنهور و7 حالات أخرى محولة من مستشفى أبوحمص المركزى.

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

واستقبل المستشفى نحو 1500 مصابًا بالفيروس منذ بدء تشغيله كمستشفى للحجر الصحى في 16 إبريل من العام الجارى.

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة

وكان المستشفى توقف عن استقبال الحالات قبل أجازة عيد الأضحى، وتم تطهيره خلال أجازة عيد الأضحى تمهيدًا لإعادة تشغيله في خدمة المرضى بالأمراض المختلفة والتوقف عن استخدامه كمستشفى للعزل إلا أنه صدر قرار الدكتورة هالة زايد، وكيل وزارة الصحة، بإعادة تشغيله مرة أخرى كمستشفى للعزل.

إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة فيروس كورونا فى مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى فى البحيرة