شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» و أمين السياحة العالمية في ضيافة الفراعنة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بصحبة زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الثلاثاء، لزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة، ثم يتوجهان معا لزيارة المتحف الكبير.

وتعد رحلة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الأولي له خارج أوربا عقب انتشار فيروس «كورونا»، ما جعل مراقبين و خبراء في قطاعي السياحة والسفر يصفون الزيارة بأنها داعمة للمقصد السياحي المصري.