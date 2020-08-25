شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تعلن فوز شركة فرنسية بتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "القومية للأنفاق" فوز شركة فرنسية بتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا بعد منافسة مع أخرى أسبانية، وتغطى الماكينات الجديدة محطات الخطين الأول والثانى بالكامل، وتعمل بالعملة النقدية المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية البنكية.

وكانت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق انتهت من أعمال تقييم وفحص العروض الفنية والمالية المتقدمة للمناقصة المحدودة التي طرحتها الهيئة لاختيار إحدى الشركات المتخصصة العالمية لتصنيع وتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا (T.V.M) لمحطات الخطوط الثلاثة بالكامل، وانتهت أعمال التقييم إلى فوز عرض شركة رفينيو اس كوليكشن سيستمز فرانس ايه اس الفرنسية لحصوله على أعلى تقييم فنى ومالى.

وفاز عرض الشركة الفرنسية بتوريد الماكينات الجديدة بقيمة 76 مليون جنيه بعد منافسة مع شركة اندرا سيستماس الاسبانية التي حصلت على تقييم فنى أقل وقدمت عرض مالى قيمته ما يعادل 85 مليون جنيه تقريبا، حيث طرحت الهيئة القومية للأنفاق المناقصة فى نوفمبر الماضى وحددت 20 يناير الجارى لتقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية، وتقدمت 3 شركات للمناقصة إلا أن أحدهم تم رفض عرضها فنيا وبقت المنافسة بين اثنين من الشركات أحدهما فرنسية التى فازت عرضها بالمناقصة والأخرى اسبانية.

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وتقوم الشركة الفرنسية التي تم ترسية العرض عليها بتوريد ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا لصالح محطات الخطين الأول والثانى، ضمن خطة تركيب ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا بكافة محطات الخطوط الثلاثة، حيث سبق لها التعاقد على شراء 50 ماكينة (TVM) لصالح محطات الخط الثالث، وتم تركيب أولى الدفعات في محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من محطة هارون حتى عدلى منصور.

والماكينات الجديدة سيستخدمها الراكب فى استخراج تذاكر المترو آليا بدلاً من اللجوء إلى الوقوف أمام شبابيك التذاكر، وهى شبيهة بماكينات الـ"ATM" الخاصة بالبنوك، وتعمل باستخدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بجانب البطاقات الائتمانية البنكية، ويمكن للراكب عبر هذه الماكينات استخراج تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلا عن التذاكر الورقية.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لتركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا المعروفة باسم (T.V.M) فى كافة محطات المترو للتسهيل على الركاب فى استخراج وشراء التذاكر، بحيث يكون بإمكان الراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، وذلك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات التى ستستمر فى بيع التذاكر للجمهور.

وقررت وزارة النقل تركيب هذه النوع من الماكينات لأول مرة فى محطات مترو أنفاق القاهرة الكبرى للتسهيل على المواطنين خلال شراء تذكر المترو وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات خطوط المترو الثلاثة، بحيث يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة المحطات تباعا، على أن يتم تركيب هذه الماكينات فى كافة محطات المترو الجديدة الجارى تنفيذها بالخط الثالث مع افتتاحها وتشغيلها للجمهور وهو ما حدث خلال افتتاح الجزءين الأول والثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.