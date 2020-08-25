الجريمة في 24 ساعة| ضبط لاعب كرة نشر صورًا عارية لفتاة وتفاصيل جديدة في جريمة "النصف جثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين الآتي..

- تورط زوجة الأب وصديقتها.. تفاصيل جديدة في جريمة "نصف جثة الطالبية"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في اتهام أب بقتله ابنته وتقطيعها وإلقاء أشلاء جثتها في منطقتي الطالبية ومنشأة القناطر، وذلك بعد مرور 16 شهرا على الواقعة.

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- ضبط لاعب كرة قدم نشر صورًا عارية لفتاة بالشرقية

قرر المستشار أحمد الجمل، رئيس محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إلقاء القبض على لاعب كرة قدم بنادي "وادي دجلة"؛ أثناء حضوره جلسة إعادة محاكمته في القضية رقم 1439 جنايات بلبيس لسنة 2020؛ لاتهامه بالتعدي على الحياة الخاصة لإحدى الفتيات، بنشر صور عارية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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- "الشذوذ الجنسي" يدفع طالب لذبح صديقه بزراعات القصب في قنا

كشف فريق من البحث الجنائي في قنا، مساء الأحد، غموض العثور على جثة عامل ملقاة في إحدى المناطق الزراعية الزراعات لقصب السكر بدشنا شمالي المحافظة، حيث تبين قيام صديقه بذبحه لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

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- "جوزها عايز يرتبط".. سيدة تنهي حياتها قفزا من الطابق الثالث بالقليوبية

ألقت ربة منزل بإحدى قرى طوخ بالقليوبية بنفسها من شرفة البلكونة، بالطابق الثالث على إثر خلافات زوجية مع زوجها، لعلمها نيته الزواج من أخرى، ما تسبب في مصرعها.

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- كواليس وفاة مصور قناة فضائية داخل دورة مياه بـ"هوليود الشرق"

"الصلاة خير من النوم".. رفع المؤذن نداء الحق داعيا المصلين لصلاة الفجر، بينما أسرع الشاب الثلاثيني إلى دورة مياه ملحثة بقناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي بحثا عن راحة وسعادة مزعومة كتبتا الفصل الأخير من حياته.

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- بعد فصل التيار.. الحماية المدنية تنقذ سكان عقار من حريق في حدائق الأهرام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الإثنين، من السيطرة على حريق بكابل كهرباء في مدخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام.

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- السيطرة على حريق مخلفات بمصنع في أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مخلفات مصنع بأكتوبر.

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- حريق في ورشة بالعمرانية.. والمعاينة: ماس كهربائي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، حريقًا محدودًا اندلع في ورشة بمنطقة العمرانية.

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- حريق بشركة داخل فيلا في شارع الهرم.. والمعاينة: كابلات ماكينة تصوير

اندلع حريق محدود في مقر شركة بشارع الهرم، مساء الإثنين.

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- مقتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، بطلق ناري في الرأس، خلال مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية البحري قامولا التابعة الوحدة المحلية نقادة، جنوبي محافظة قنا.

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