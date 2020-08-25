​الكنائس الثلاث تستعد لعودة قداسات الجمعة.. وتؤكد: التزام مشدد بالإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تستعد الكنائس الثلاث لعودة قداسات الجمعة أسبوعيًا بعد توقفها منذ جائحة كورونا، بعد توجيهات رئيس الوزراء بعودة صلاة الجمعة بدء من 28 أغسطس الجاري.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة قداسات الجمعة من كل أسبوع بنفس النظام المطبق حاليًا في الكنائس من حيث العدد المسموح له بالمشاركة، ابتدء من الجمعة 11 سبتمبر المقبل مع ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيانات المشار إليها مسبقًا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ"الخليج 365"، إن الكنيسة قررت العودة للعمل بالقداسات الجمعة بناء على توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي سياق ذلك سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الكنيسة من تباعد اجتماعي بحيث يتواجد شخص في كل مقعد والإلزام بارتداء الكمامات للحضور.

كما أعلنت الكنيسة أنه سيسمح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، وكذلك استمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية.

بدوره، كشف الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمتحدث الرسمي للكنيسة، تفاصيل خطة الكنيسة لعودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدء من 28 أغسطس الجاري.

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وقال الأنبا باخوم لـ"الخليج 365"، إنه سيتم عودة القداسات أيام الجمعة مجددًا بالتزامن مع الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء في 28 أغسطس المقبل، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيًا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأوصت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في 2 أغسطس الجاري، باتباع عدد من التوصيات تتمثل في: "استمرار صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميًا عدا يوم الجمعة فقط، وبداية من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، كما تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وتعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر".

من جانبه، قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، عودة العبادة الجماعية لجميع أيام الأسبوع، ويشمل ذلك يوم الجمعة، اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري.

وأوضح زكي، أن هذا القرار يأتي في إطارِ خطة عودة العبادة الجماعية في جميع الكنائس الإنجيلية بمصر، والتي تقرر عودتها تدريجيًّا من 3 أغسطس، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والموضحة في تعليمات الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الإنجيلية:" يجب الانتباه واتخاذ الحذر في الفترة المقبلة لتجنب أي إصابات جديده لفيروس كورونا، ونشكر الله من أجل عودة العبادة الجماعية، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا".