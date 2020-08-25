"المنشآت الفندقية" تكشف حقيقة إلغاء حجوزات السياح الأوكرانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، عدم وجود إلغاء الحجوزات للسياح الأوكرانيين داخل الفنادق نتيجة طلب تحليل pcr الخاص بخلو القادم من فيروس كورونا.

وأوضح الشاعر لـ"الخليج 365"، أن غرفة المنشآت الفندقية لم تتلق أية خطابات من أي جهة رسمية خارجية أو داخلية حتى وقتنا هذا، بإلغاء حجوزات للسياح الأوكرانيين بسبب تحليل "pcr".

وتابع: "قرار طلب تحليل pcr ما بين مؤيد ومعارض، فالمعارض بيقول: التحليل ملوش لزوم، واحنا فتحنا والدنيا بدأت تشتغل، والمؤيد خايف من موجه تانية تحصل وبعدين يرجعوا يقفلوا تاني.. فمتضمنهش اللي جاي أيه".

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وأشار الشاعر، إلى أن طلب تحليل الـpcr للسياح الوافدين لن يؤثر على حركة الحجوزات خلال الفترة المقبلة، لكنه سيقلل من الإقبال السياحي على مصر، والأعداد مع الوقت ستعود تدريجيًا لنصابها الطبيعي.

وأضاف: "ومن المقرر فتح الطيران الأوروبي قريبًا، ومتوقع أن يعوض السوق الأوروبي الأسواق الأخرى المتوقفة وتكتمل المنظومة كلها والسوق يرجع لوضعه الطبيعي".

وأشار إلى جاهزية الفنادق السياحية والمطارات لاستقبال أية رحلات خارجية طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، بجانب شرط تحليل pcr الخاص بخلو القادم من فيروس كورونا، طبقًا لتعليمات الحكومة، بالإضافة إلى استعداد الشركات لعمل عروض للمواطنين على مستوى السياحة الداخلية للموسم الشتوي المقبل.

وكانت الحكومة المصرية، قررت بعدم السماح للسياح الأجانب بدخول مصر إلا بعد إجراء تحليل PCR، وثبوت سلبيتهم من الإصابة بفيروس كورونا.