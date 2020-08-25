مصر | نادي القضاة يهنئ المستشار محمود غراب على ترشيحه لمنصب جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يهنئ المستشار محمود غراب على ترشيحه لمنصب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المستشار محمد محمود حسن غراب على موافقة مجلس القضاء الأعلى على ترشيح النائب العام له لشغل منصب النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي.

وثمن نادي قضاة مصر ذاك الترشيح وهذا الاختيار، مؤكدا أنه اختيار صادف أهله لما لسيادة المستشار الجليل من تاريخ مشرف في العمل القضائي وجهود ملموسة في العمل في النيابة العامة، إذ تدرج سيادته فيها في المناصب منذ تعيينه وكيلا للنائب العام في عام ١٩٨٦ تولى فيها سيادته مديرا ورئيسا لعدد من النيابات، ثم رئيس نيابة بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ثم تولى سيادته محاميا عاما لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ثم محامي عام أول لنيابات غرب القاهرة وجنوب القاهرة، واستئناف بني سويف، ثم محام عام أول نيابة استئناف القاهرة، ثم وكيلا للتفتيش القضائي من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٩، ثم مديرا لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة.

وتابع البيان، ان تلك الفترة كان فيها مثالا ونموذجا لرجل القضاء النزيه المستقل الذي يحترم القانون والقيم والتقاليد القضائية الرفيعة، داعين الله أن يعين سيادته على أداء هذه الرسالة السامية.

وتقدم نادي القضاة، بالتهنئة للمستشار النائب العام حمادة الصاوي ولرجال النيابة العامة الشرفاء، ببالغ التقدير لما يقومون به من دور عظيم في الزود عن المجتمع وأمانة الدعوى الجنائية وترسيخ سيادة القانون والتصدي العادل والحاسم لكافة صور الجرائم المختلفة وإصدار القرارات التي من شأنها حماية الحقوق وصون الممتلكات والأعراض وإرساء دعائم العدل في ربوع مصر.