أخبار مصر | "القباج" تتقدم مسيرة الهلال الأحمر لتأبين ضحايا مرفأ بيروت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "القباج" تتقدم مسيرة الهلال الأحمر لتأبين ضحايا مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت نيڤين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، وقفة تأبين تضامنا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العاصمة اللبنانية في الثالث من أغسطس الجاري، بحضور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر.

وشاركت وزيرة التضامن الإجتماعي متطوعي الهلال الأحمر المصري وقفتهم بالشموع التي جاءت تضامنا مع الشعب اللبناني تحت عنوان "من أجل لبنان"، ووجهت فيها التحية للشعب اللبناني على صموده الدائم في وجه الأزمات وقدرته على تخطي المحن والنهوض مرة آخرى أفضل مما سبق.

وقالت نيفين القباج، إن مصر دائما ما تقف مع أشقائها من الدول العربية في المحن والأزمات، فمنذ حدوث الأزمة أقامت مصر جسرا جويا مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم والمساعدات بتوجيهات من السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالمشاركة مع القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت القباج أنه تم إرسال مايزيد عن ١٦٠ طنا من المساعدات الإنسانية والتي تنوعت مابين مواد غذائية ومستلزمات وقائية؛ بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تعمل في المستشفيات الميدانية التي أقيمت على أرض لبنان بعد وقوع الحادث لمعالجة المصابين.

وثمنت وزيرة التضامن الإجتماعي جهود الهلال الأحمر المصري ووجهت التحية لمتطوعيه على ما يقدمونه دائما من إغاثة ودعم في كافة الأزمات داخل مصر وخارجها عربيا وإفريقيا، كما وجهت التحية لباقي منظمات المجتمع المدني التي شاركت الهلال الأحمر في إعداد شحنة المساعدات الإنسانية الموجهة للبنان.

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وقالت القباج إن الهلال الأحمر المصري كان من السباقين في تقديم الدعم للشعب اللبناني فور وقوع الأزمة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني البالغ عددهم أكثر من عشر جمعيات أهلية ساهمت في تقديم كافة المساعدات الإنسانية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدعم لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية ولكن تم إستقبال ٥٠ طفلا لبنانيا مصابا بالسرطان في مستشفى ٥٧٣٥٧، حيث تضررت مستشفياتهم جراء القصف.

وقال رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن متطوعي الهلال الأحمر المصري نظموا مسيرة اليوم تضامنا مع الصليب الأحمر اللبناني داخل المركز العام للهلال الأحمر بالقاهرة رافعين علمي الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر اللبناني تعبيرا عن دعمهم للجهود التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني للتخفيف من المعاناة الناتجة عن الانفجار.

وأضاف الناظر أنه تم إضاءة مبنى المركز العام للهلال الأحمر بالعلمين المصري واللبناني مع عبارة " من أجل لبنان" تضامنا مع الشعب اللبناني في مصابهم.

يأتي ذلك إنطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وحرصه الدائم على تقديم الدعم والإغاثة في كافة المحن والأزمات داخل مصر وخارجها.