شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تفحص 109 آلاف طن تقاوى بطاطس محلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، أن إجمالى كمية عينات تقاوى البطاطس المفحوصة من داخل المناطق الخالية من مرض العفن البنى للموسم الحالى، بلغت حتى الآن حوالى 109 آلاف و51 طنا، تمثل 5495 عينة، وجار الفحص استعداد لزراعات الموسم الجديد.

وأوضحت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم من خلال وحدة الرصد والمتابعة، منذ افتتاحها نهاية يناير الماضى، تحميل مساحة 2 مليون و300 ألف كم٢، صور أقمار صناعية لمتابعة جميع المساحات المنزرعة طوال الموسم الزراعى.

وأشارت نجلاء بلابل إلى أنه تم رسم وتدقيق الإحداثيات لعدد (2946 جهاز و1156 حوشة) من المناطق الخالية عن طريق نظم المعلومات الجغرافية، كذلك تمت متابعة مساحة (97,972) ألف فدان على مدار العروتين الصيفى والشتوى من خلال معرفة نسبتى الملوحة والرطوبة فى التربة، ومتابعة النبات فى جميع مراحل النمو من الغرس إلى الحصاد، فضلا عن متابعة صحة النبات على مدار السنة أكثر من مرة.

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وأكد تقرير مشروع العفن البنى أنه تتم متابعة الحصاد يوميا لكل جهاز عن طريق لوحة مؤشرات رقمية توضح الحالة لكل جهاز، فضلا عن تحديث كتيب المناطق الخالية المرسل للاتحاد الأوروبى وإرفاق صور الأقمار الصناعية مصحوبة بخرائط لـ(361) مزرعة بمساحة ما يزيد عن (520,000) ألف فدان.

وأوضح التقرير أنه تم إبرام اتفاق مع مركز البيانات المكانية بوزارة التخطيط للحصول على صور الأقمار الصناعية اليومية، لإتاحة فرصة التتبع اليومى للمزارع، كذلك تم تفعيل خدمة التحويل الرقمى لجميع بيانات المناطق الخالية والثلاجات المعدة لتخزين البطاطس وضبط دورة العمل لمهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت، فضلا عن تدريب مهندسى وحدة الرصد والمتابعة على عمل تطبيقات تفيد المستثمرين، وتدريب مهندسى المناطق الخالية عن طريق الفيديو كونفرنس على مدار 120 ساعة تدريبية مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

وتابع أنه بعد الانتهاء من متابعة زراعات موسم 2019/2020 تم البدء فى متابعة تقاوى الكسر المحلى فى الثلاجات باستخدام التابلت، حيث تم رفع الإحداثيات بالـGPS وتسجيل المحاضر والبيانات تمهيدا لظهورها على لوحة المؤشرات حتى يتم إظهارها لمتخذى القرار، وتم عمل بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية على موقع المشروع والتى ستتيح مجموعة من الخدمات لإشراك اصحاب المزارع فى متابعة المحصول.