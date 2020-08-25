شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة»: قرار ضبط المتهمين في واقعة «فيرمونت» رسالة طمأنينة للمصريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير للنائب العام المستشار حماده الصاوي، لإصداره قرارًا بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت» عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في بيان أصدرته الاثنين، عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ الذي تقدمت به الفتاة ضحية هؤلاء المتهمين ولقراره باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة أن قرار النيابة العامة اليوم بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم بعث برسالة طمأنينة وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء.

وأشارت إلى أن القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمي ويصون حقوقها، موضحة أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر، وخلق شعور لديهم بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها، كما أن هذا البيان رسالة للعالم بأن مصر لم ولن تقبل المساس والتعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون.